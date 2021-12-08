Политтехнолог Алена Август объяснила, кто виноват в снежном беспорядке в Петербурге

В Петербурге настала настоящая русская зима, однако власти города вновь оказались к ней не готовы. Уже вторую неделю жители жалуются на плохо убираемые дворы и покрытые льдом тротуары, а также на продолжающиеся пробки и заторы на дорогах. Почему ситуация повторяется из года в год и стала такой привычной? И в чем проблемы системы благоустройства, раз ничего не меняется, как бы нам ни хотелось? С этими вопросами ФАН обратился к политтехнологу и эксперту по коммуникациям Алене Август.

По ее словам, зима в нашей стране все-таки приходит немного по-разному, и подготовить армию рабочих, ждущих, когда же выпадет снег, не вполне реально. Ведь если люди наняты, то им надо платить, а значит, чиновникам придется выделять дополнительные деньги из бюджета.

«Понятно, что они стараются усиливаться к моменту наступления зимы, но у наших дорогих метеорологов вообще самая удобная профессия. Потому что в 10 утра они говорят, что зима будет холодной и снежной, а в 10:15 говорят: нет, у нас будет теплая европейская зима, снега не ожидается. Вообще очень удобно, а чиновникам что делать, чего ждать, — задается вопросом эксперт. — Нам-то всегда кажется, что наш двор единственный и все должны прийти сюда. А это не так, потому что есть еще социальные учреждения типа школ, садов и больниц, где чистят в первую очередь, потому что это необходимо».

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Собеседница издания указывает на интересный момент, который не всегда замечают: дворников у нас попросту во многих местах не хватает, а пополнять кадровый резерв рвутся не все. Оно и понятно: зарплаты на таких должностях действительно низкие (средняя в Петербурге — около 27 тысяч рублей), а расклад сил среди мигрантов за время пандемии успел измениться.

«Поэтому да — к властям претензии есть, потому что в принципе нас, налогоплательщиков, не должно волновать, как они это все планируют, что они делают… Хочется просто идти и не падать на льду, не увязать в снегу, чтобы все было по-европейски чисто, — говорит Алена Август. — С другой стороны, тоже надо понимать, что волшебной палочки не было даже при [Валентине] Матвиенко. Надо немножко запастись терпением».

Невские Новости / Александр Берг

Тем временем терпение петербуржцев, кажется, на исходе. Судя по комментариям в социальных сетях, горожан сейчас особенно беспокоит вероятность травмироваться из-за гололедицы на дорогах, ведь далеко не везде пешеходные зоны очищены и посыпаны песком. Кроме того, народ заметил и классическую для зимнего Петербурга картину — огромные ледяные сосульки, свисающие с карнизов и козырьков домов.