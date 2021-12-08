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Болгарская провидица Ванга назвала 2022 год решающим в борьбе с пандемией

Общество
Болгарская провидица Ванга назвала 2022 год решающим в борьбе с пандемией
pixabay.com

София, 8 декабря. Предсказание легендарной провидицы из Болгарии Ванги может свидетельствовать об окончании пандемии в 2022 году. Согласно прогнозу ясновидящей, следующий год является решающим в борьбе с коронавирусом.

При жизни болгарская провидица могла предсказать начало и конец пандемии коронавирусной инфекции. Так считают ее последователи. Сначала Ванга заявила о глобальной угрозе, которая возникнет в 2020 году.

«В зеркальном 2020 году над миром нависнет корона», — сообщила Ванга.

Также она рассказала, что угрозы следует ждать «от желтых». Сторонники Ванги уверены, что предсказательница предупреждала об источнике распространения коронавирусной инфекции из Китая. Кроме того, последователи убеждены, что она видела дату не только начала, но и окончания пандемии. Согласно видению Ванги, 2022 будет решающим в борьбе с распространением коронавируса.

«Все закончится с первым криком петуха»», — так звучало еще одно предсказание провидицы.

Болгарская провидица Ванга назвала 2022 год решающим в борьбе с пандемией
pexels.com / RODNAE Productions

Толкователи слов ясновидящей связывают прогноз с 2022 годом не просто так. Дело в том, что 21 марта 2022 года наступил день кричащего петуха. По древнеславянскому гороскопу, в этот же день отмечается весеннее равноденствие. При этом существует мнение, что прогнозы предсказательницы могут быть неточными. Есть версия, что речь идет о годе Петуха, которым наступит только в 2029-м.

Предсказание Ванги о событиях будущего года ранее вызвало споры среди пользователей Сети. По словам провидицы, мир после 2022 года изменится до неузнаваемости.

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ванга пандемия окончание
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