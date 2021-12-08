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Депутат Петров призвал привлечь Хамзаева к ответственности за «непарламентское» поведение

Общество
Депутат Петров призвал привлечь Хамзаева к ответственности за «непарламентское» поведение
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 декабря. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров указал на «непарламентское» поведение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Петров стал инициатором обращения на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова по поводу корректировки времени продажи алкоголя на Новый год. Инициатива вызвала широкую общественную дискуссию, однако зампред ОП столкнулся с некорректным поведением Хамзаева, который является руководителем движения «Трезвая Россия», в эфире радиостанции «Москва ФМ».

В связи с этим Петров направил официальное обращение на имя председателя Госдумы Федерального Собрания Вячеслава Володина. Соответствующее письмо появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Г-н Хамзаев, к моему удивлению, продемонстрировал публичный стиль, совершенно неподходящий целям и наименованию его организации. Речь парламентария, по моему мнению, не отличалась стройностью и сдержанностью. Наоборот: неуместная агрессия являлась лейтмотивом его тирады. Складывалось впечатление, что депутат был явно "не в себе": у меня сложилось впечатление, что он пребывал в состоянии алкогольного опьянения или под действием медикаментов», — говорится в обращении.

Петров призвал привлечь Хамзаева к дисциплинарной ответственности. В случае подтверждения факта нахождения депутата в нетрезвом состоянии следует провести с ним разъяснительную работу, резюмировал зампредседателя Общественной палаты Ленобласти.

Депутат Владимир Петров ранее предложил продлить продажу игристого в ночь на 1 и 7 января. По его словам, россияне должны получить возможность купить шампанское после 22:00 в канун Нового года и Рождества.

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володин петров обращение хамзаев
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