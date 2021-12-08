Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 12:05
12:03
Экономика
Прибалтика полностью отключится от российской электросети к 2025 году
12:01
Политика
В бундестаге устроили овацию Меркель в ее последний день у власти
12:00
Происшествия
Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение
12:00
Общество
Михаил Боярский пришел проститься с Ниной Ургант в Петербурге
12:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 8 декабря, праздники, факты, люди
11:59
Происшествия
Полиция изъяла 18 тыс. бутылок контрафактного пива со склада в Пушкине
11:56
Происшествия
СК организовал проверку по факту обстрела микроавтобуса с детьми в Ингушетии
11:56
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу Tor Project
11:55
Армия
Минобороны Британии подняло со дна Средиземного моря обломки разбившегося истребителя F-35
11:54
Политика
Володин рассказал о выгоде бывшей советской элиты, США и Европы после распада СССР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Первый междисциплинарный форум «Медицина молодая» прошел в Москве

Видео

В рамках «Российской недели здравоохранения» в столичном Экспоцентре состоялся первый междисциплинарный форум «Медицина молодая». Площадка объединила молодых ученых-медиков, экспертов в здравоохранении, а также политиков и выдающихся врачей России.

«Медицина молодая» — это первый в России подобный междисциплинарный форум. Его идейным вдохновителем и организаторам выступил Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

«Форум ставит перед собой очень серьезные задачи. Прежде всего — это преемственность поколений, молодых врачей и опытных специалистов, законодателей мнений в медицине. Важно сделать наставничество результативным, современным и мотивирующим», — сказала президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва.

К участникам мероприятия по видеосвязи обратилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила особую актуальность и значимость форума «Медицина молодая» в условиях пандемии.

«Сегодня, когда все мировое сообщество работает над новыми формами борьбы с коронавирусом очень важно, чтобы появлялись новые площадки для молодых врачей, для тех, кто занимается научными исследованиями и пытается создавать новые формы для повышения гарантий прав человека в области здравоохранения», — считает Москалькова.

Эксперты обсудили ключевые вопросы подготовки, профессионального развития и поддержки молодых специалистов.

«Форум «Медицина молодая» дает молодым исследователям уникальную возможность окунуться в инновационную среду, познакомиться с прорывными достижениями в области медицины и перенять опыт именитых ученых», — отметила заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова.

В ходе форума прошло несколько тематических секций, среди них: «Наука в медицине. Современные решения», «Прикладная медицина: взгляд из будущего в настоящее», «Цифровые технологии в помощь специалисту». Участники поднимали вопросы будущего биомедицинских технологий в системе национального здравоохранения, возможности полипептидной терапии в медицинской реабилитации, биомедицинские технологии и стандарты лечения в гастроэнтерологии и гепатологии, а также инновации и биомедицинские технологии в антивозрастной медицине.

«Я благодарна фонду имени Филатова, благодарна Дибровой Екатерина Александровне за саму идею проведения такого форума, и я уверена, что это станет ежегодной площадкой», — сказала сенатор Инна Святенко.

Междисциплинарный форум «Медицина молодая» состоялся в рамках проведения «Года науки и технологий в России», объявленного указом президента Российской Федерации.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Первый междисциплинарный форум «Медицина молодая» прошел в Москве
медицина молодая
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать