Участниками конкурса «Зеленая премия» станут более 1000 проектов

Москва, 8 декабря. Более тысячи проектов подались на конкурс «Зеленая премия», представленный в пяти номинациях. Об этом заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Проекты, которые принимают участие в конкурсе, отличаются друг от друга по масштабу. В частности участники предлагают как провести небольшие субботники в маленьких городах, так и создать охватывающие всю Россию движения. Отмечается, что премия будет вручаться за вклад в разумное потребление ресурсов, а также за заботу об окружающей среде.

«Главная цель, которую преследует «Зеленая премия», это привлечение внимания и стимулирование граждан стать более осознанными и экологически активными», — передает слова Буцаева телеканал «360».

В состав жюри конкурса войдут известные российские специалисты, в том числе зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли Организации объединенных наций Вячеслав Фетисов, телеведущая Ирена Понарошку, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Победителей «Зеленой премии» объявят 22 декабря.

Как сообщалось ранее, вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минстрою проработать вопрос о строительстве социальных объектов с применением несущих деревянных конструкций. Кроме того, с целью улучшения экологии в Московской области было высажено более 650 тысяч деревьев, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».