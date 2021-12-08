Борис Титов объяснил резкий рост банкротств на Урале

Екатеринбург, 8 декабря. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал причины проблем уральских компаний.

Как напомнил Титов, банкротства уральских предприятий начались из-за первой волны пандемии коронавируса, так как не все предприниматели смогли выдержать возросшую финансовую нагрузку, а неопытные и вовсе закрылись. При этом помощь, которая оказывается государством, спасла огромное количество предприятий, хотя были и те, кого обошли меры поддержки, так как компании не представляли наиболее пострадавшие отрасли, сообщает УралПолит.Ru.

По словам Титова, были и другие факторы, связанные с текущей финансовой деятельностью предприятий. В любом случае увеличение числа банкротств — следствие пандемии. Как считает Титов, процедура банкротства отчасти идет на пользу предпринимателям в случае, если они несут катастрофические потери.

Ранее ФАН сообщал, что в Арбитражном суде Тюменской области зафиксировали резкий рост числа заявлений предпринимателей о признании их банкротами. Так, за десять месяцев 2021 года уже получено 732 иска в суд о признании банкротства, за аналогичный период прошлого года таких было всего 223.