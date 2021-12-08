«Траст» опережает цели по возврату средств Центробанку

Москва, 8 декабря. Банк «Траст» уже вернул более 220 миллиардов рублей Центральному банку России. Об этом в интервью РБК рассказал председатель правления кредитной организации Александр Соколов.

«Траст» продолжает выполнять работу по управлению проблемными и непрофильными активами санированных кредитных организаций. После возвращения полной суммы в 482 миллиарда рублей банк планирует сдать лицензию.

«Мы выполнили бизнес-план еще в начале четвертого квартала. Завершим год с перевыполнением плана примерно на 20%. К цифре 482 миллиардов рублей мы двигаемся со скоростью на 15% выше, чем планировали. До конца года соберем порядка 300 миллиардов рублей», — отметил Соколов.

В августе банк «Траст» подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшему собственнику группы «Открытие» Вадиму Беляеву на 156,6 млрд рублей.