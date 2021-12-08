«Ливерпуль» первым из английских клубов выиграл все матчи группы в ЛЧ

Милан, 8 декабря. «Ливерпуль» стал первым английским клубом, который выиграл все матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Английский «Ливерпуль» минувшей ночью одержал гостевую победу над итальянским «Миланом» в игре шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Матч на стадионе «Сан-Сиро» завершился со счетом 2:1 в пользу команды Юргена Клоппа.

Обыграв «Милан», английский клуб набрал 18 очков в турнирной таблице группы B. Подопечные Юргена Клоппа вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Примечательно, что «Ливерпуль» стал первым английским клубом, которому удалось выиграть все матчи группового этапа турнира. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 декабря в Ньоне.

Ранее аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Месси обогнал Пеле и вышел на третье место по количеству голов за карьеру. Форвард оформил дубль в матче Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге».