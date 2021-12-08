Клаудия Шиффер отказалась от каблуков на ковровой дорожке ради мужа

Лос-Анджелес, 8 декабря. Экс-модель Клаудия Шиффер предстала перед публикой в компании супруга, режиссера Мэттью Вона. Звезда подиума дополнила наряд от Balmain обувью на плоской подошве, чтобы скрыть разницу в росте с мужем.

Выход в свет состоялся по случаю долгожданной премьеры картины «King’s Man: Начало» — «долгостроя» Мэттью Вона, который неоднократно менял дату релиза из-за пандемии. Клаудия Шиффер решила поддержать супруга в ответственный вечер и отправилась под руку с ним на ковровую дорожку. Модель выбрала для мероприятия платье-футляр от Balmain, расшитое жемчужными камнями, и туфли на плоской подошве с ремешком.

Вероятно, выбор звезды можно объяснить не только удобством. Так, Шиффер решила не подчеркивать разницу в росте с мужем ради более гармоничного образа. Вон также постарался над своим образом и дополнил костюм головным убором, что помогло ему добавить пару сантиметров в высоту.

Певица Билли Айлиш также продемонстрировала необычный образ на ковровой дорожке 5 декабря. Звезда сменила романтичный стиль на брутальный оверсайз накануне вечеринки издания Variety.