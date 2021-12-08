Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 12:05
12:03
Экономика
Прибалтика полностью отключится от российской электросети к 2025 году
12:01
Политика
В бундестаге устроили овацию Меркель в ее последний день у власти
12:00
Происшествия
Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение
12:00
Общество
Михаил Боярский пришел проститься с Ниной Ургант в Петербурге
12:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 8 декабря, праздники, факты, люди
11:59
Происшествия
Полиция изъяла 18 тыс. бутылок контрафактного пива со склада в Пушкине
11:56
Происшествия
СК организовал проверку по факту обстрела микроавтобуса с детьми в Ингушетии
11:56
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу Tor Project
11:55
Армия
Минобороны Британии подняло со дна Средиземного моря обломки разбившегося истребителя F-35
11:54
Политика
Володин рассказал о выгоде бывшей советской элиты, США и Европы после распада СССР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин: необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 10:42
Экономика
Путин: необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 8 декабря. Основной проблемой для развития экономики в России является инфляция, заявил президент Владимир Путин. Он потребовал снизить показатель до таргетных значений.

Инфляционная нагрузка ложится на РФ из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики развитых стран, считает Путин. Глава государства призвал правительство сконцентрироваться на наращивании производства для внутреннего рынка.

«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», — подчеркнул он.

Президент лично контролирует вопрос борьбы с инфляцией, постоянно отслеживает взаимодействия Центрального банка и кабмина по этой теме, рассказывал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экономист Игорь Николаев среди основных причин повышения цен выделил неэффективное регулирование тарифов естественных монополий, российские антисанкции и директивное ценообразование. Кроме того, сказывается низкий уровень конкуренции, цитирует его INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Путин: необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%
путин инфляция экономика россии борьба с инфляцией
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать