Путин: необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%

Москва, 8 декабря. Основной проблемой для развития экономики в России является инфляция, заявил президент Владимир Путин. Он потребовал снизить показатель до таргетных значений.

Инфляционная нагрузка ложится на РФ из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики развитых стран, считает Путин. Глава государства призвал правительство сконцентрироваться на наращивании производства для внутреннего рынка.

«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», — подчеркнул он.

Президент лично контролирует вопрос борьбы с инфляцией, постоянно отслеживает взаимодействия Центрального банка и кабмина по этой теме, рассказывал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экономист Игорь Николаев среди основных причин повышения цен выделил неэффективное регулирование тарифов естественных монополий, российские антисанкции и директивное ценообразование. Кроме того, сказывается низкий уровень конкуренции, цитирует его INFOX.