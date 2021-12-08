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Российский корабль «Союз» с двумя японскими космическими туристами стартовал с Байконура

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 10:40
Наука
Российский корабль «Союз» с двумя японскими космическими туристами стартовал с Байконура
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 декабря. Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20», на борту которого находятся японские космические туристы, стартовала с космодрома Байконур.

По данным Роскосмоса, транспортный пилотируемый корабль доставит космических туристов на Международную космическую станцию (МКС). Полет пройдет по четырехвитковой схеме, стыковка к малому исследовательскому модулю «Поиск» запланирована в 16:41 (по московскому времени).

«На МКС планируется доставить около 162 килограмма полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания», — рассказали в госкорпорации.

Отметим, что в основной экипаж корабля «Союз МС-20» вошли: российский космонавт Александр Мисуркин, японский бизнесмен Юсаку Маэзава и продюсер Йозо Хирано. Планируемая продолжительность полета 12 суток.

Ранее сообщалось, что отправившиеся на МКС японцы отдали свое предпочтение традиционным русским блюдам. Отметим, что космические туристы выбирают зачастую российские корабли, а не американские, передает телеканал «360».

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япония туристы мкс роскосмос союз
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