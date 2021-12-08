Минфин США расширил санкции в отношении граждан Сирии и Ирана

Вашингтон, 8 декабря. США ввели санкции в отношении более десятка физических и юридических лиц из Ирана, Сирии и Уганды, обвинив их в нарушении прав человека и «репрессивных» действиях. Об этом сообщается в опубликованном накануне заявлении Министерства финансов Соединенных Штатов.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вносит в [санкционный] список 15 субъектов из трех стран в связи с серьезными нарушениями прав человека и репрессивными действиями, направленными против невинных гражданских лиц, политических оппонентов и мирных протестующих», — объяснило свое решение американское ведомство.

В частности, в списке рестрикций оказались двое старших офицеров ВВС Сирии, а также трое сотрудников разведки арабской республики.

Ahead of the #SummitforDemocracy, today Treasury’s OFAC designated 15 actors across 3 countries in connection with serious human rights abuse & repressive acts targeting innocent civilians, political opponents, & peaceful protestors.https://t.co/bl70FAEUYI — Treasury Department (@USTreasury) December 7, 2021

Вашингтон наложил санкции на Силы правопорядка Исламской Республики Иран (СПИРИ) и спецподразделения по борьбе с терроризмом, а также нескольких их функционеров. Кроме того, рестрикции были введены в отношении Голамрезы Сулеймани — командующего иранским народным ополчением «Басидж».

Два пенитенциарных учреждения — тюрьма Захедан и Центральная тюрьма Исфахана — и директор женской тюрьмы Карчак также были внесены в «черный список» Минфина США в связи с правонарушениями, которые, как утверждается, в них якобы происходили.

Решение американского ведомства предусматривает заморозку любых активов в США для субъектов, которые попали под санкции, и запрет для американцев иметь дело с этими физическими и юридическими лицами.

«Казначейство продолжит защищать от авторитаризма и способствовать привлечению к ответственности [виновных] за насильственные репрессии людей, стремящихся реализовать свои права человека и основные свободы», — добавила глава OFAC Андреа Гаки.

The sanctions target #Iran's counterterrorism special forces as well as Iran's Gholamreza Soleimani of the Basij Resistance Force, among others, the @USTreasury website showed https://t.co/RYpo4mKi9v — Arab News (@arabnews) December 7, 2021

Тегеран раскритиковал Вашингтон за введение новых рестрикций в то время, когда в Вене возобновились переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в соответствии с которым Иран должен ограничить свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций.

«Даже на фоне переговоров в Вене США не могут прекратить вводить санкции против Ирана. Вашингтон не понимает, что «максимальный провал» и дипломатический прорыв исключают друг друга. Ужесточение санкций не создаст баланса — а это что угодно, кроме серьезности и доброй воли», — написал на свой странице в Twitter официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.

Even amid #ViennaTalks, US cannot stop imposing sanctions against Iran.



Washington fails to understand that 'maximum failure' & a diplomatic breakthrough are mutually exclusive.



Doubling down on sanctions won't create leverage—and is anything but seriousness & goodwill. — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) December 7, 2021

Напомним, что в июне 2020 года вступил в силу так называемый «Закон Цезаря» с официальным названием «Акт о защите гражданского населения Сирии». В соответствии с постановлением, санкции распространяются на несколько основных секторов экономики арабской республики.

Как отметил МИД РФ, американские рестрикции спровоцировали девальвацию сирийской лиры и скачок цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости. Кроме того, односторонние санкции блокируют ввоз в страну медикаментов, включая сырье для производства лекарств и анестетики, компьютеров и высокотехнологичных приборов, а также удобрений, систем для очистки воды, строительного оборудования и электрогенераторов. Таким образом, рестрикции США оказались крайне болезненными для обычных сирийцев.

В июне постоянный представитель Сирии при Организации Объединенных Наций (ООН) Бассам Саббаг, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал отмену односторонних санкций, введенных против Дамаска, одним из ключевых шагов к улучшению гуманитарной ситуации в республике. Он также подчеркнул необходимость поддержки государственных учреждений страны со стороны мирового сообщества в вопросах восстановления инфраструктуры и возвращения перемещенных лиц и беженцев.