В ГИБДД напомнили саранским водителям о правилах безопасного вождения в гололедицу

Саранск, 8 декабря. Госавтоинспекция Саранска призвала автомобилистов проявлять осторожность из-за сильного обледенения дорог.

Как пояснили инспекторы ДПС, прошедший накануне ледяной дождь превратил дороги Саранска в сплошной каток. Поэтому даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, может привести к заносу и спровоцировать ДТП, сообщают «Известия Мордовии».

В связи с этим Госавтоинспекция советует водителям быть предельно аккуратными, особенно на перекрестках, избегать резких движений и перестроений, своевременно включать указатели поворотов и использовать стоп-сигналы при торможении или остановке.

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП на автотрассе «Отрадный — Богатое — Борское» в Самарской области. Водитель «Оки» скончался до приезда медиков, причиной трагедии стал гололед.