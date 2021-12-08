Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 12:04
12:03
Экономика
Прибалтика полностью отключится от российской электросети к 2025 году
12:01
Политика
В бундестаге устроили овацию Меркель в ее последний день у власти
12:00
Происшествия
Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение
12:00
Общество
Михаил Боярский пришел проститься с Ниной Ургант в Петербурге
12:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 8 декабря, праздники, факты, люди
11:59
Происшествия
Полиция изъяла 18 тыс. бутылок контрафактного пива со склада в Пушкине
11:56
Происшествия
СК организовал проверку по факту обстрела микроавтобуса с детьми в Ингушетии
11:56
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу Tor Project
11:55
Армия
Минобороны Британии подняло со дна Средиземного моря обломки разбившегося истребителя F-35
11:54
Политика
Володин рассказал о выгоде бывшей советской элиты, США и Европы после распада СССР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В ГИБДД напомнили саранским водителям о правилах безопасного вождения в гололедицу
Общество
В ГИБДД напомнили саранским водителям о правилах безопасного вождения в гололедицу
pixabay.com  / 

Саранск, 8 декабря. Госавтоинспекция Саранска призвала автомобилистов проявлять осторожность из-за сильного обледенения дорог.

Как пояснили инспекторы ДПС, прошедший накануне ледяной дождь превратил дороги Саранска в сплошной каток. Поэтому даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, может привести к заносу и спровоцировать ДТП, сообщают «Известия Мордовии».

В связи с этим Госавтоинспекция советует водителям быть предельно аккуратными, особенно на перекрестках, избегать резких движений и перестроений, своевременно включать указатели поворотов и использовать стоп-сигналы при торможении или остановке.

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП на автотрассе «Отрадный — Богатое — Борское» в Самарской области. Водитель «Оки» скончался до приезда медиков, причиной трагедии стал гололед.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В ГИБДД напомнили саранским водителям о правилах безопасного вождения в гололедицу
гибдд предупреждение гололед
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать