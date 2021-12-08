Россия нарастила транзит газа через Украину на 16%

Киев, 8 декабря. Транзит российского газа в Европу через территорию Украины увеличился в ноябре по сравнению с октябрем почти на 16% — на 414 млн кубометров, достигнув 3,049 млрд «кубов», сообщил «Оператор ГТС Украины».

Основным направлением транзита стала Словакия — 80%. Месячные объемы выросли на 14%, до 2,4 млрд кубометров по сравнению с октябрем текущего года. Кроме того, украинская компания транспортировала 334 млн кубометров топлива в Молдавию и 297 млн «кубов» в Польшу.

«В аналогичный период в 2020 году транзит газа составлял 178 млн. куб. м в сутки, в 2019 году — 277 млн куб. м в сутки. То есть мы можем увеличить транзит в 2,5 раза», — добавил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах ранее заявил, что официальный Киев провалил программу по заполнению хранилищ голубым топливом. В итоге дефицит сырья может обернуться для страны серьезными последствиями уже через несколько месяцев.