Риск физического дефицита газа угрожает европейским предприятиям

Брюссель, 8 декабря. Работа промышленных предприятий Евросоюза рискует встать из-за нехватки газа. Ситуация усугубляется пессимистичными погодными прогнозами и низким уровнем запасов топлива, пишут «Известия».

Европейские страны может ждать одно из самых сильных похолоданий за последние 30 лет. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) также не позволяет им быть уверенными, что топлива хватит на весь сезон.

Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович подтвердил, что при неблагоприятном развитии ситуации металлургические и химические предприятия ЕС будут вынуждены прекратить производство.

Кризис уже заставил трейдеров более активно скупать январские фьючерсы на газ. Их котировки ранее выросли на 5% за сутки. Стоимость газа вернулась на уровень выше 1000 долларов за тысячу кубометров.