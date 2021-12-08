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Политолог Кедми назвал военное противостояние с Россией главным страхом стран НАТО

Армия
Политолог Кедми назвал военное противостояние с Россией главным страхом стран НАТО
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 8 декабря. Западные страны никогда не станут воевать с Россией, потому что боятся мощи российской армии, заявил политолог Яков Кедми.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» эксперт отметил, что Запад, несмотря на угрозы и откровенно антироссийскую риторику, никогда не отважится начать войну против России. Кедми назвал самый главный страх НАТО в противостоянии с Москвой.

«Не дай бог, военные действия с Россией. Вот это для них самое страшное, что может быть. И вот тут красная линия. Когда до этого доходит, они отступают. И если они приучат Россию, что только это может их остановить, пусть потом пеняют на себя. Единственное, чего они боятся, — это военные действия с российской армией», — объяснил он.

Кедми также раскритиковал Запад за санкционную политику в отношении России. Он отметил, что эмбарго является своего рода агрессией. По его словам, подобная игра с огнем в прошлом нередко приводила к военным действиям. При этом эксперт усомнился, что НАТО решится перерезать воздушное и железнодорожное сообщение с Калининградской областью. Политолог назвал бессмысленным подобный шаг, потому что РФ хватит одних суток, чтобы все восстановить.

Ранее сообщалось, что Москва должна пресекать попытки Вашингтона оказывать на нее давление с помощью санкций. По мнению экспертов, США вряд ли введут новые ограничения против России по ряду причин, передает телеканал «360».

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