США пригрозили отключить РФ от мировой финансовой системы в случае «вторжения» на Украину

Вашингтон, 8 декабря. Власти США обсуждают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

По словам Нуланд, Вашингтон также обсуждает с союзниками вытекающие из такой изоляции последствия для бизнеса и населения, если Россия «вторгнется» на Украину.

«Будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли», — высказалась Нуланд на выступлении в сенате.

По словам дипломата, США рассматривают все возможные варианты для «сдерживания» России. Санкции, которые могут коснуться РФ, она назвала беспрецедентными.

Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что работает над «матерью всех санкций» против России. Они будут применены в случае «нападения» Москвы на Киев.