Конгресс США принял проект оборонного бюджета на 2022 год

Вашингтон, 8 декабря. Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Объем составил порядка 770 млрд долларов. Документ поддержали 363 законодателя, против выступило 70 конгрессменов.

В ближайшее время бюджет предстоит утвердить Сенату, после чего его направят на подпись президенту США Джо Байдену. Одобренная версия законопроекта до этого была одобрена двумя политическими фракциями — республиканцами и демократами.

Статья содержит положение о выделении дополнительно 4 млрд долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, направленную против России. Украина получит от США 300 млн долларов в качестве военной помощи, еще 150 млн долларов потратят на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».

В то же время в документе не упоминаются санкции в отношении суверенного долга РФ, равно как и ограничения работы газопровода «Северный поток — 2», уточняет «ФедералПресс».

Опрошенные в США респонденты ранее заявили, что обеспокоены уровнем коррупции в американском правительстве. Порядка 89% американцев называют коррупцию в высших эшелонах власти проблемой, а 65% — серьезной проблемой.