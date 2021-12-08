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Издание 19FortyFive назвало Т-34 лучшим российским танком всех времен

Армия
Издание 19FortyFive назвало Т-34 лучшим российским танком всех времен
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 8 декабря. Военные эксперты из США назвали пятерку самых лучших и смертоносных танков, которые были созданы в СССР и России.

В публикации американского издания 19FortyFive говорится, что Россия унаследовала большое количество советских танков. По словам аналитиков, эти боевые машины отличались простотой в производстве и эксплуатации. Одной из отличительных особенностей являлась компактность. Первую строчку в рейтинге лучших танков всех времен занял Т-34, к главным преимуществам которого эксперты отнесли защищенность и высокую мобильность.

Издание 19FortyFive назвало Т-34 лучшим российским танком всех времен
wikipedia.org / Музей отечественной военной истории / CC BY-SA 4.0

Авторы статьи также обратили внимание на послевоенные модели советских танков Т-54 и Т-55. По их словам, эти боевые машины обладают высоким модернизационным потенциалом. На третье место издание поместило Т-90, в котором конструкторы объединили преимущества танков Т-72 и Т-80. По мнению аналитиков, он может составить конкуренцию американскому танку M1A2 Abrams.

Издание 19FortyFive назвало Т-34 лучшим российским танком всех времен
wikipedia.org / Mil.ru

На четвертой строчке расположился перспективный российский танк Т-95, который получил необитаемую башню и орудие калибра 152 миллиметра. Закрывает список новейший российский танк Т-14 «Армата». Машину отличает высокая защищенность, которую обуславливает капсула для экипажа, динамическая защита «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит».

Издание 19FortyFive назвало Т-34 лучшим российским танком всех времен
wikipedia.org / Centre for Analysis of Strategies and Technologies

Ранее сообщалось, что создатели Т-14 решили отказаться от советских традиций танкостроения, чтобы повысить живучесть боевой машины. Известно, что танк оснастят усовершенствованным орудием 2А82М1, передает телеканал «360».

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