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Зоологи Ливерпульского университета признали домашних кошек психопатами

Общество
Зоологи Ливерпульского университета признали домашних кошек психопатами
ИА Народные новости

Лондон, 8 декабря. Признаки психопатии можно выявить практически у любой домашней кошки, сообщили исследователи из Ливерпульского университета в Великобритании.

Эксперты разработали специальный тест CAT-Tri+. По их словам, он является первым в мире инструментом, который измеряет психопатию у кошек. Однако в исследовании принимали участие лишь владельцы кошек.

Авторы уверены, что у всех котов присутствуют элементы психопатии. Это могло достаться животным от их предков, которые вынуждены были самостоятельно добывать еду, отстаивать территорию и находить возможности для спаривания.

Глава исследования Ребекка Эванс уверена, что данная работа поможет улучшить отношения между кошками и хозяевами. Кроме того, это может сократить количество домашних животных, оказавшихся в приютах.

Как ранее сообщалось, более половины россиян хотели бы приютить собаку или кошку. Хотя бы раз брали домой питомца «с улицы» 31% опрошенных.

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животные исследование кошки психопаты
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