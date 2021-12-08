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Песков призвал расширить поле сотрудничества России и Греции

Политика
Песков призвал расширить поле сотрудничества России и Греции
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Афины, 8 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку отношениям России и Греции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ANT1.

По словам официального представителя Кремля, отношения Москвы и Афин можно оценить на шесть баллов по десятибалльной шкале. Кроме того, отношения России и Турции он оценил на семь баллов из десяти.

«Однако он сказал, что есть серьезные перспективы заполнить потери и расширить поле сотрудничества двух стран», — передает журналист телеканала.

В Сочи 8 декабря состоятся переговоры президента Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В ходе встречи лидеры обсудят вопросы сотрудничества в сферах политики, экономики, торговли и культуры, а также поделятся мнениями на тему актуальных вопросов международной и региональной повестки.

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Все новости / Политика / Песков призвал расширить поле сотрудничества России и Греции
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