Песков призвал расширить поле сотрудничества России и Греции

Афины, 8 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку отношениям России и Греции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ANT1.

По словам официального представителя Кремля, отношения Москвы и Афин можно оценить на шесть баллов по десятибалльной шкале. Кроме того, отношения России и Турции он оценил на семь баллов из десяти.

«Однако он сказал, что есть серьезные перспективы заполнить потери и расширить поле сотрудничества двух стран», — передает журналист телеканала.

В Сочи 8 декабря состоятся переговоры президента Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В ходе встречи лидеры обсудят вопросы сотрудничества в сферах политики, экономики, торговли и культуры, а также поделятся мнениями на тему актуальных вопросов международной и региональной повестки.