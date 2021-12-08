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Издание Die Welt предрекло непростые времена для ЕС без Ангелы Меркель

Политика
Издание Die Welt предрекло непростые времена для ЕС без Ангелы Меркель
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 8 декабря. Врио канцлера Германии Ангела Меркель всегда оказывала значительное влияние на общеевропейский курс, пишет немецкое издание Die Welt.

Журналисты предположили, что после ухода Меркель с поста Евросоюз ждут непростые времена. Долгие годы она была одним из самых авторитетных европейских политиков. После нее Европе придется нелегко, особенно в трех сферах деятельности, которые касаются финансов и долгов в зоне евро, миграционного кризиса и внешней политики. Авторы статьи усомнились, что будущий канцлер Олаф Шольц сможет так же успешно справляться с проблемами.

«Сильными сторонами Меркель были ее умение внимательно слушать малые страны и дар уже глубокой ночью во время зашедших в тупик переговоров на саммитах ЕС внезапно находить козырь в рукаве», — говорится в статье издания.

Издание Die Welt предрекло непростые времена для ЕС без Ангелы Меркель
pixabay.com /

Авторы материала на пальцах объяснили, что без Меркель Евросоюз ждут трудности. Например, в вопросе еврозоны. Политик была противником временного и бессрочного механизма спасения для стран-должников, а позднее и вовсе пошла на поводу у Брюсселя, когда было решено, что Еврокомиссия возьмет на себя долги из-за кризиса, что противоречит договору ЕС.

Также Меркель долгие годы делала большой упор на распределение мигрантов на основе солидарности, а не на защиту внешних границ ЕС. Теперь с приходом нового правительства неизвестно, как будет дальше решаться этот вопрос, заключили журналисты.

Днем ранее будущие члены нового Правительства Германии подписали коалиционный договор. Работа над ним длилась несколько месяцев. Он насчитывает 177 страниц, на которых прописаны основы будущего кабинета министров.

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