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Две результативные передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» победить «Калгари»

Спорт
Две результативные передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» победить «Калгари»
ТАСС  /  Josie Lepe

Сан-Хосе, 8 декабря. Две передачи российского форварда «Сан-Хосе Шаркс» Алексея Барабанова помогли его клубу обыграть «Калгари Флэймз» в матче НХЛ.

Победой хозяев со счетом 5:3 закончилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе» на арене «Эс-Эй-Пи-центр» принимал «Калгари». В составе гостей заброшенными шайбами отметились Диллон Дюбе, Джонни Годро и Адам Ружичка. У «Сан-Хосе» забивали Эрик Карлссон, Логан Кутюр и Томаш Гертл, который оформил хет-трик. Ассистентский дубль в составе хозяев оформил российский форвард Алексей Барабанов. «Сан-Хосе» прервал серию из двух поражений, набрав 29 очков. На счету «Калгари» осталось 35 баллов.

Ранее российский нападающий Евгений Дадонов стал автором победного гола в матче между «Вегасом» и «Калгари». Встреча регулярного чемпионата НХЛ проходила на «Ти-Мобайл Арене».

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