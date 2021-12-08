Две результативные передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» победить «Калгари»

Сан-Хосе, 8 декабря. Две передачи российского форварда «Сан-Хосе Шаркс» Алексея Барабанова помогли его клубу обыграть «Калгари Флэймз» в матче НХЛ.

Победой хозяев со счетом 5:3 закончилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе» на арене «Эс-Эй-Пи-центр» принимал «Калгари». В составе гостей заброшенными шайбами отметились Диллон Дюбе, Джонни Годро и Адам Ружичка. У «Сан-Хосе» забивали Эрик Карлссон, Логан Кутюр и Томаш Гертл, который оформил хет-трик. Ассистентский дубль в составе хозяев оформил российский форвард Алексей Барабанов. «Сан-Хосе» прервал серию из двух поражений, набрав 29 очков. На счету «Калгари» осталось 35 баллов.

Ранее российский нападающий Евгений Дадонов стал автором победного гола в матче между «Вегасом» и «Калгари». Встреча регулярного чемпионата НХЛ проходила на «Ти-Мобайл Арене».