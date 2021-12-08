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Участники всероссийского семинара «Без срока давности» осудили фальсификацию истории
Общество
Участники всероссийского семинара «Без срока давности» осудили фальсификацию истории
Пресс-служба СК РФ  / 

Москва, 8 декабря. В Музее Победы с 5 по 7 декабря прошел всероссийский семинар «Без срока давности». Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и ООД «Поисковое движение России».

Принявший участие в работе семинара глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин напомнил, что установление новых фактов о Великой Отечественной войне имеет решающее значение для торжества правды на фоне многочисленных попыток на Западе «переписать» итоги войны. По словам Бастрыкина, в ряде западных государств упорно пытаются оправдать преступления нацистов, ведутся кампании против памятников и захоронений солдат-освободителей. Поэтому, как считает Бастрыкин, проект «Без срока давности» требует каждодневной работы, заинтересованного участия министерств, ведомств и организаций, сообщает «Роспатриот».

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков подтвердил, что проект «Без срока давности» играет важнейшую роль в сохранении памяти о героических защитниках Отчизны. По инициативе «Поискового движения России» были проведены эксгумационные работы в местах уничтожения мирного населения, засвидетельствованы зверства фашистов, было рассекречено более семи тысяч документов ФСБ и МВД.

Новиков отметил, что были вынесены судебные решения, которые зафиксировали факт геноцида мирного населения со стороны нацистов и их приспешников. Это очень важно, так как в перспективе позволит ввести в международное право само понятие преступления «геноцид мирного населения на территории СССР со стороны немецко-фашистских оккупантов».

Ранее ФАН сообщал об оценке главы СК РФ Александра Бастрыкина роли поисковых отрядов и рассекречивания архивных документов в борьбе с фальсификацией истории о Великой Отечественной войне. Бастрыкин заявил о необходимости продолжения этой работы.

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