Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 10:35
10:33
Общество
Власти Амурской области решили приравнять официальный медотвод от прививки к QR-коду
10:33
Происшествия
Силовики задержали директора дептранса по подозрению в крупном хищении в Тюмени
10:32
Общество
Премьеру фильма «16-й» отметят зажигательной вечеринкой
10:32
Общество
Участники всероссийского семинара «Без срока давности» осудили фальсификацию истории
10:28
Общество
Жители Сочи стали свидетелями падения яркого космического объекта
10:28
Происшествия
Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Тульской области
10:25
Экономика
Риск физического дефицита газа угрожает европейским предприятиям
10:22
Армия
Политолог Кедми назвал военное противостояние с Россией главным страхом стран НАТО
10:20
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего на Петрозаводской улице в Москве автобуса
10:18
Политика
США пригрозили отключить РФ от мировой финансовой системы в случае «вторжения» на Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 40% опрошенных россиян в декабре работают хуже обычного

Общество
Более 40% опрошенных россиян в декабре работают хуже обычного
pexels.com  /  Burst

Москва, 8 декабря. Аналитики сервиса «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, как подготовка к новогодним праздникам влияет на рабочий настрой россиян.

Как оказалось, в декабре 43% опрошенных жителей страны работают хуже, чем обычно. Результаты проведенного исследования появились в распоряжении RT.

Причем в большей степени страдает эффективность женщин (64%), чем мужчин (36%). Среди основных причин, которые мешают россиянам работать в декабре, — это невозможность сосредоточиться перед долгими выходными, расслабленная обстановка и всеобщее нежелание добросовестно выполнять свои обязанности.

«Так, 31% респондентов признались, что перед Новым годом им сложно сосредоточиться на работе. 18% сотрудников вынуждены тратить время на поездки и поздравления партнеров, 13% не могут перестать думать о том, хватит ли денег на подарки родным и близким», — говорится в исследовании.

Как стало известно ранее, 71% россиян считают идеальным Новый год в окружении семьи. Еще 17% опрошенных предпочитают праздновать на вечеринках с друзьями.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более 40% опрошенных россиян в декабре работают хуже обычного
россия работа опрос эффективность
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать