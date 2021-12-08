Более 40% опрошенных россиян в декабре работают хуже обычного

Москва, 8 декабря. Аналитики сервиса «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, как подготовка к новогодним праздникам влияет на рабочий настрой россиян.

Как оказалось, в декабре 43% опрошенных жителей страны работают хуже, чем обычно. Результаты проведенного исследования появились в распоряжении RT.

Причем в большей степени страдает эффективность женщин (64%), чем мужчин (36%). Среди основных причин, которые мешают россиянам работать в декабре, — это невозможность сосредоточиться перед долгими выходными, расслабленная обстановка и всеобщее нежелание добросовестно выполнять свои обязанности.

«Так, 31% респондентов признались, что перед Новым годом им сложно сосредоточиться на работе. 18% сотрудников вынуждены тратить время на поездки и поздравления партнеров, 13% не могут перестать думать о том, хватит ли денег на подарки родным и близким», — говорится в исследовании.

Как стало известно ранее, 71% россиян считают идеальным Новый год в окружении семьи. Еще 17% опрошенных предпочитают праздновать на вечеринках с друзьями.