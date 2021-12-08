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Почти 90 млрд рублей пойдет на помощь регионам РФ в лечении больных коронавирусом

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 09:58
Экономика
Почти 90 млрд рублей пойдет на помощь регионам РФ в лечении больных коронавирусом
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 декабря. Здравоохранительные организации в регионах получат финансовую помощь из федерального центра. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство выделит деньги из резервного фонда на поддержку медицинской системы, в том числе на лечение больных с COVID-19. Суммарно субъекты получат 89 миллиардов рублей.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», — цитирует Мишустина «ФедералПресс».

В сентябре кабмин направил 2 миллиарда рублей на финансирование мероприятий по борьбе с распространением коронавируса и других опасных инфекций. Часть средств пошла на создание ПЦР-центров.

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мишустин резервный фонд господдержка здравоохранение коронавирус COVID-19
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