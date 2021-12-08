Почти 90 млрд рублей пойдет на помощь регионам РФ в лечении больных коронавирусом

Москва, 8 декабря. Здравоохранительные организации в регионах получат финансовую помощь из федерального центра. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство выделит деньги из резервного фонда на поддержку медицинской системы, в том числе на лечение больных с COVID-19. Суммарно субъекты получат 89 миллиардов рублей.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», — цитирует Мишустина «ФедералПресс».

В сентябре кабмин направил 2 миллиарда рублей на финансирование мероприятий по борьбе с распространением коронавируса и других опасных инфекций. Часть средств пошла на создание ПЦР-центров.