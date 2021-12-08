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Археологи Барселонского и Каирского университетов нашли в Египте мумии с золотыми языками

Наука
Археологи Барселонского и Каирского университетов нашли в Египте мумии с золотыми языками
wikipedia.org  /  Notafly / CC BY-SA 3.0

Каир, 8 декабря. Две мумии, у которых вместо языков были пластины из золотой фольги, обнаружили в Египте археологи из Барселонского и Каирского университетов.

Останки мужчины и женщины были захоронены в известняковых саркофагах. Каждая мумия находилась в отдельной гробнице. Специалисты датировали находку временами правления XXVI династии (685–525 годы до нашей эры). Вместо языков у мумий были вкладки, покрытые золотой фольгой, пишет Daily Mail.

Останки мужчины хорошо сохранились, так как могила была крепко запечатана, и расхитители до нее не добрались. В захоронении археологи нашли амулет, погребальные статуэтки из фаянса и ритуальные сосуды, в которые древние египтяне помещали органы мумии. Останки женщины сохранились хуже из-за грабителей. При этом золотые языки остались в хорошем состоянии. По словам специалистов, вкладки устанавливали в ходе похорон. Согласно верованиям египтян, золотой язык помогал умершим говорить с царем загробного царства Осирисом.

Украшения и амулеты из золота в виде скарабеев периода Нефертити ранее нашли на Кипре. Раскопки проводили археологи из Гетеборгского университета.

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египет мумия археолог золотой язык
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