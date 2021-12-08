Замглавы МИД РФ Панкин заявил о желании Запада спровоцировать протесты в Белоруссии

Москва, 8 декабря. Цель санкционного давления Запада на Белоруссию заключается в желании спровоцировать новую волну массовых акций, рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, иначе ничем нельзя объяснить введение Западом ограничительных мер в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших предприятий страны, от которых зависит благосостояние граждан республики. Соответствующим заявлением дипломат поделился в интервью РИА Новости.

«Если говорить о Белоруссии, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений», — подчеркнул Панкин.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что Минск готовит собственный пакет санкций в ответ на экономическое и политическое давление со стороны стран коллективного Запада. По его словам, пакет экономических ограничений против европейских стран и США будет принят уже в ближайшее время.