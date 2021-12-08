МИД России сообщил о постоянном диалоге с партнерами по СНГ на тему санкций

Москва, 8 декабря. Россия осуждает санкционную практику Запада, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По словам дипломата, представители РФ находятся в постоянном диалоге с партнерами по СНГ и ЕАЭС на тему антироссийских ограничений.

«В обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, которая была принята главами государств 18 декабря 2020 года, в качестве приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере зафиксировано проведение консультаций в случае применения третьими странами экономических ограничений в отношении одного или нескольких участников СНГ», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Панкин, сейчас Россия ведет работу по борьбе с односторонними санкциями по минимизации их последствий для экономик стран СНГ. Согласованы некоторые меры по взаимной поддержке и содействию в случае введения новых ограничений, заключил он.

Ранее сообщалось, что глава международного комитета Сената США Роберт Менендес работает над «матерью всех санкций» против России. Они будут применены в случае «нападения» Москвы на Киев.