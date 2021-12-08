Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 10:35
10:33
Общество
Власти Амурской области решили приравнять официальный медотвод от прививки к QR-коду
10:33
Происшествия
Силовики задержали директора дептранса по подозрению в крупном хищении в Тюмени
10:32
Общество
Премьеру фильма «16-й» отметят зажигательной вечеринкой
10:32
Общество
Участники всероссийского семинара «Без срока давности» осудили фальсификацию истории
10:28
Общество
Жители Сочи стали свидетелями падения яркого космического объекта
10:28
Происшествия
Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Тульской области
10:25
Экономика
Риск физического дефицита газа угрожает европейским предприятиям
10:22
Армия
Политолог Кедми назвал военное противостояние с Россией главным страхом стран НАТО
10:20
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего на Петрозаводской улице в Москве автобуса
10:18
Политика
США пригрозили отключить РФ от мировой финансовой системы в случае «вторжения» на Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД России сообщил о постоянном диалоге с партнерами по СНГ на тему санкций

Политика
МИД России сообщил о постоянном диалоге с партнерами по СНГ на тему санкций
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 8 декабря. Россия осуждает санкционную практику Запада, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По словам дипломата, представители РФ находятся в постоянном диалоге с партнерами по СНГ и ЕАЭС на тему антироссийских ограничений.

«В обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, которая была принята главами государств 18 декабря 2020 года, в качестве приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере зафиксировано проведение консультаций в случае применения третьими странами экономических ограничений в отношении одного или нескольких участников СНГ», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Панкин, сейчас Россия ведет работу по борьбе с односторонними санкциями по минимизации их последствий для экономик стран СНГ. Согласованы некоторые меры по взаимной поддержке и содействию в случае введения новых ограничений, заключил он.

Ранее сообщалось, что глава международного комитета Сената США Роберт Менендес работает над «матерью всех санкций» против России. Они будут применены в случае «нападения» Москвы на Киев.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД России сообщил о постоянном диалоге с партнерами по СНГ на тему санкций
санкции мид рф запад
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать