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Эксперт «Сколково-РЭШ» объяснил опасность хранения неиспользуемых банковских карт

Общество
Эксперт «Сколково-РЭШ» объяснил опасность хранения неиспользуемых банковских карт
pixabay.com  /  lcb

Москва, 8 декабря. Хранение неиспользуемых банковских карт может привести к нежелательным комиссиям, а также возникновению рисков утечки данных.

Сегодня появляется все больше карт, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций. Их необходимо совершить в течение расчетного периода, сообщила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.

«Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть», – объяснила эксперт в беседе с РИА Новости.

Кроме того, клиенты, использовавшие карту ранее в качестве зарплатного проекта, могут потерять привилегию бесплатного обслуживания при переходе на другой. Также могут появиться более серьезные риски при утечках личных данных в руки злоумышленников.

Как ранее сообщалось, мошенники начали чаще использовать доски объявлений в своих схемах. Популярность этого метода связана по причине вовлечения в него несовершеннолетних.

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банковские карты хранение использование
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