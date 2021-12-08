Эксперт Роскачества Котельникова дала рекомендации по выбору вкусных мандаринов

Москва, 8 декабря. Выбирая мандарины в магазине важно, чтобы плод легко чистился, а между кожурой и мякотью был воздух, рассказала начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.

Наиболее популярными на российском рынке можно назвать шесть сортов мандаринов — это «клементин», «муркотт», «надоркотт», «сатсума», «уншиу» и «шива-микан». Однако при выборе не стоит безоговорочно доверять указанию сорта, поскольку под видом абхазских могут продавать «клементины».

По словам специалиста, мандарины могут быть обработаны воском. Но сам по себе он не опасен и используется для предотвращения появления плесени.

«Имейте в виду: если мандарины подмерзшие, значит, и особой пользы иммунитету они не принесут», — предупредила Котельникова в беседе с агентством «Прайм».

Также она сообщила, что оранжевая кожура — еще не показатель сладости, а зеленая — не показатель степени кислоты. Так, выбирая, например, абхазские мандарины, стоит помнить, что они появляются на российских прилавках с середины декабря.

Сезон традиционного спроса на мандарины стартовал в преддверии новогодних праздников среди россиян. Стоимость цитрусовых в среднем в опте выросла на 18% за год.