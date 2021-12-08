Самой высокооплачиваемой вакансией в России стала должность коммерческого директора

Москва, 8 декабря. Коммерческий директор в сфере продаж стал самой высокооплачиваемой вакансией в России. На это указывают результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.

Работодатель предлагает кандидату зарплату в размере 500 тысяч рублей в месяц. От соискателя ожидают большого опыта в сфере розничных продаж и электронной коммерции. На втором месте рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий — разработчик веб-приложений в Казани. Ему готовы платить от 360 тысяч рублей в месяц.

«Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске. Зарплатный диапазон — от 60 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от специализации и опыта», — отметили авторы исследования.

Как сообщалось ранее, за прошедший год спрос на программистов в России вырос на 72%. Всего российский рынок требует 220 тысяч IT-кадров высшей квалификации в год. Отмечается, что размер заработной платы программистов вырос до 4,5 тысячи рублей в час.