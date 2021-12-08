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Рубль укрепился к доллару на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 09:33
Экономика
Рубль укрепился к доллару на открытии торгов Мосбиржи
 /  ПолитРоссия

Москва, 8 декабря. Курс доллара незначительно снизился на старте торгов Московской биржи 8 декабря. Евро показал противоположную динамику и подорожал в первые минуты торгов.

Доллар продемонстрировал относительную стабильность. Американская валюта торговалась на уровне 73,97 рубля. Это на 8,5 копейки меньше, чем на момент закрытия предыдущих торгов.

Евро подорожал до 83,5 рубля. Рост составил 30 копеек. Такое значительное изменение в первую минуту торгов аналитики связывают с аномальным падением евровалюты в завершении вчерашнего дня. Если не учитывать этот эффект, изменения в курсах будут сопоставимы с долларом.

Инвестор Михаил Кузин ранее высказал мнение, что рубль не преподнесет «неприятных сюрпризов» под Новый год, хотя декабрь для него традиционно является не самым лучшим месяцем.

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Все новости / Экономика / Рубль укрепился к доллару на открытии торгов Мосбиржи
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