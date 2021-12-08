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В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине

Политика
В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине
Global Look Press  /  Sheldon Cooper

Берлин, 8 декабря. Необходимо вслед за США устроить тотальный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае, заявила заместитель председателя Европарламента (ЕП) Никола Бер.

Соответствующим заявлением заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) поделилась в интервью медиагруппе Funke. По ее словам, дипломатический бойкот Олимпиады в 2022 году, который объявили Соединенные Штаты, происходит с опозданием. Это наименьшее, чего можно ожидать от Запада, добавила она.

«Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних (Олимпийских.— Прим. ред.) игр (в Китае. — Прим. ред.)», — подчеркнула Бер.

Зампредседателя ЕП уточнила, что зимние Олимпийские игры в КНР являются «ошибочной площадкой в неправильном месте».

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин сделал строгое представление США из-за дипломатического бойкота предстоящих Олимпийских игр. По его словам, американской стороне необходимо перестать политизировать спорт.

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