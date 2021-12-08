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В Амурской области похитили 8 млн рублей при строительстве детской больницы
Общество
В Амурской области похитили 8 млн рублей при строительстве детской больницы
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Комсомольск-на-Амуре, 8 декабря. В прокуратуре Комсомольска-на-Амуре прокомментировали нарушение законодательства при строительстве детского больничного комплекса.

По данным прокуратуры, проверка выполнения работ по возведению объекта в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре выявила нарушение подрядчиком — ООО «СК Вита» — условий контракта. Госучреждению «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», выступавшему заказчиком, были предоставлены акты о приемке выполненных работ, содержащие недостоверные сведения, сообщает AmurInfo.

Выяснилось, что подрядчик нанес ущерб краевому учреждению в размере не менее 8 миллионов рублей. Прокуратура возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее ФАН сообщал о возбуждении в Волгоградской области уголовного дела по факту хищения средств в особо крупном размере по нацпроекту «Экология». Было похищено более 2 миллиардов рублей, выделенных на реализацию региональной программы «Чистая страна».

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уголовное дело прокуратура хищение
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