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Ушаков: Путин в беседе с Байденом заявил об отсутствии положительного эффекта от санкций

Политика
Ушаков: Путин в беседе с Байденом заявил об отсутствии положительного эффекта от санкций
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 декабря. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал подробности переговоров Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом.

По словам Ушакова, Путин в ходе беседы с Байденом сказал, что санкции не дают никакого положительного эффекта, в том числе для самих США.

«Наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции — вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают», — пояснил Ушаков в беседе с представителями СМИ.

Как отметил помощник главы государства, Путин также привел «точный пример такого рода действий», который «был понятен и доступен для понимания Байдена». Какой именно это был пример, он не уточнил.

«Посмотрим, как этот разговор будет реализован в конкретные действия, конкретные шаги», — подытожил Ушаков.

Ранее сообщалось, что переговоры состоялись в онлайн-формате по закрытой линии. Общение длилось более двух часов, за время которых Путин и Байден обменялись мнениями по важным вопросам.

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