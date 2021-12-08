Многоцелевой корвет «Резкий» приступил к швартовым испытаниям во Владивостоке

Владивосток, 8 декабря. Построенный для Тихоокеанского флота РФ корвет «Резкий» приступил к швартовым испытаниям во Владивостоке.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что корвет был построен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). Накануне испытаний на корабль заселился штатный экипаж, который в ближайшее время займется пуско-наладочными работами.

«Следующим по плану мероприятием станет постановка корабля на специальный стенд для электромагнитной обработки корпуса», — сказано в сообщении.

По имеющейся информации, в конце января многоцелевой корвет выведут на государственные ходовые испытания. На нем уже организована круглосуточная дежурно-вахтенная служба. Отметим, что корабль проекта 20380 «Резкий» был заложен в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Минобороны РФ возобновит летно-конструкторские испытания (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты «Циркон». В них будет задействована подлодка «Пермь».