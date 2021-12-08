Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 10:34
10:33
Общество
Власти Амурской области решили приравнять официальный медотвод от прививки к QR-коду
10:33
Происшествия
Силовики задержали директора дептранса по подозрению в крупном хищении в Тюмени
10:32
Общество
Премьеру фильма «16-й» отметят зажигательной вечеринкой
10:32
Общество
Участники всероссийского семинара «Без срока давности» осудили фальсификацию истории
10:28
Общество
Жители Сочи стали свидетелями падения яркого космического объекта
10:28
Происшествия
Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Тульской области
10:25
Экономика
Риск физического дефицита газа угрожает европейским предприятиям
10:22
Армия
Политолог Кедми назвал военное противостояние с Россией главным страхом стран НАТО
10:20
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего на Петрозаводской улице в Москве автобуса
10:18
Политика
США пригрозили отключить РФ от мировой финансовой системы в случае «вторжения» на Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Многоцелевой корвет «Резкий» приступил к швартовым испытаниям во Владивостоке

Армия
Многоцелевой корвет «Резкий» приступил к швартовым испытаниям во Владивостоке
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Владивосток, 8 декабря. Построенный для Тихоокеанского флота РФ корвет «Резкий» приступил к швартовым испытаниям во Владивостоке.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что корвет был построен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). Накануне испытаний на корабль заселился штатный экипаж, который в ближайшее время займется пуско-наладочными работами.

«Следующим по плану мероприятием станет постановка корабля на специальный стенд для электромагнитной обработки корпуса», — сказано в сообщении.

По имеющейся информации, в конце января многоцелевой корвет выведут на государственные ходовые испытания. На нем уже организована круглосуточная дежурно-вахтенная служба. Отметим, что корабль проекта 20380 «Резкий» был заложен в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Минобороны РФ возобновит летно-конструкторские испытания (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты «Циркон». В них будет задействована подлодка «Пермь».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Многоцелевой корвет «Резкий» приступил к швартовым испытаниям во Владивостоке
вмф рф испытания корвет резкий
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать