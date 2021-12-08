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Ветеран ВОВ Бушило 42 года скрывался от правоохранителей в болотах Полесья

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 09:09
Общество
Ветеран ВОВ Бушило 42 года скрывался от правоохранителей в болотах Полесья
pixabay.com

Минск, 8 декабря. Крестьянин, ветеран Великой Отечественной войны Иван Бушило выбрал путь отшельника из-за конфликта с правоохранителями. Мужчина пробыл в изоляции 42 года.

Бушило вырос в небольшой деревне в Белоруссии, в 1944 году его призвали на фронт. На войне будущий отшельник проявил себя бравым солдатом, заслужив медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Вернулся домой ветеран уже будучи в звании лейтенанта.

Стать отшельником Иван Бушило решил в 1947 году, через два года после окончания боевых действий. Свернуть с обычного жизненного пути его вынудил конфликт с правоохранителями. Существует две версии произошедшего.

Согласно первой версии, Бушило подрался с участковым милиционером. Ветерана боевых действий задело нелестное высказывание стража порядка о маршале Георгии Жукове. В то время на советского полководца обрушились обвинения в присваивании трофеев, однако среди солдат, служивших и воевавших под его началом, авторитет военачальника был нерушим.

По другой версии, Бушило затеял драку с сержантом НКВД (Орган полиции в СССР — Прим. ФАН). Поводом к рукоприкладству между ветераном и правоохранителем стала женщина на танцах.

Отшельник провел в болотах Полесья 42 года в окружении дикой природы. Добывал себе пищу охотой и рыбалкой, а спал и жил в землянке, построенной собственноручно. В 1989 году зайдя в гости к своему племяннику его застали сотрудники КГБ, которые уведомили Бушило об истечении всех сроков давности преступления.

Получив такие известия, Бушило вернулся к нормальной жизни, ему назначили минимальную пенсию и даже выделили жилплощадь. Однако через пять лет бывший отшельник ушел из жизни, забрав с собой в могилу истинную версию своего добровольного изгнания.

Бушило умер в возрасте 72 лет, что достаточно длительный срок для проживания без медикаментов и в условиях девственной природы. Недавно старейшая жительница Земли, филиппинка Кабанкалан Франциска Сусано умерла в возрасте 124 лет. Жительница островов была официально внесена в Книгу рекордов Гиннеса как долгожитель.

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