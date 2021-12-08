США принудили Японию увеличить расходы на содержание оккупационных войск

США продолжают политику принуждения своих «союзников» к содержанию американских воинских контингентов. Дипломаты, очевидно, особо не напрягались, когда в конце ноября в Вашингтоне провели с японскими коллегами переговоры, результатом которых стало увеличение бюджет на содержание американских военных баз, размещенных на японских островах.

Говоря простым языком, представители оккупационных войск потребовали от «принимающей стороны» поднять планку расходов, идущих на содержание американских «гостей». А Япония в очередной раз не смогла отказать Вашингтону в этой просьбе.

Кто кого защищает

Согласно ранее подписанным договорам, Токио оплачивает коммунальные услуги американских военных баз, а также заработную плату гражданского персонала, представленного в основном местными жителями. Во время президентства Дональда Трампа Япония столкнулась с требованием увеличить бюджет на содержание военных США, при том что в течение нескольких прошедших лет наблюдалась тенденция к снижению расходов.

Пик трат пришелся на 1999 год, когда содержание одного американского солдата обходилось Японии в 106 тысяч долларов в год (сейчас этот показатель находится в пределах 40 тысяч долларов). Однако непреклонная позиция Трампа привела к росту расходов. При этом экс-президент попутно обвинил Токио в одностороннем подходе к размещению войск на островах, заявив, что если Япония подвергнется нападению, то США будут сражаться за эту страну невзирая на угрозу разрастания Третьей Мировой войны, тогда как если кто-то нападет на США, то Токио отсидится в стороне, «наблюдая за военным кризисом по телевизору Sony».

Japan has the world's 5th military and willing to increase it to comply with the 2% of budget a Nato requirement, one of President Trump's strong alliance strategy !https://t.co/bLHPuLYESA — Noel (@NoelVaz65398394) December 7, 2021

В свою очередь новая администрация Джо Байдена, обосновывая представленные предложения, заявила, что в настоящее время рост цен неизбежен из-за невиданного расширения боевых возможностей и политических притязаний Китая и России. И если Япония в укрепление альянса с Вашингтоном вкладывается финансово, то США своим современным вооружением, размещенным на островах, непосредственно купируют угрозы военной экспансии КНР. В общем, сплошные угрозы, ничего нового.

По данным источников, на 2021 финансовый год (заканчивающийся в марте 2022-го) сумма расходов, идущих на коммунальные услуги, получаемые американскими военными базами, и заработная плата местных жителей, занятых в обслуживании объектов, была заложена в бюджет в размере 201,7 миллиарда иен, что по курсу соответствует 1,79 млрд долларов США. Сообщается, что бюджет на 2022 финансовый год будет несколько больше.

Переговоры на равных или обычное принуждение?

Как пишет японская пресса, в ходе переговоров представители Токио попросили уменьшить размер финансовых взносов на оплату коммунальных услуг, поскольку любое увеличение в этой области не будет напрямую способствовать усилению военного сдерживания в регионе и отсутствие данной взаимосвязи затруднит получение общественной поддержки. Однако такое заявление японской стороны никакого взаимопонимания у американских коллег не нашло, и представителям Токио пришлось пойти на уступки как стороне, проигравшей в войне и теперь вынужденной кормить своего победителя.

Members of the JGSDF, U.S. Army, and U.S. Marine Corps pose with origami hats at a cultural exchange during exercise #YamaSakura81 aboard Camp Ainoura, Nagasaki, Japan, Dec. 5, 2021. pic.twitter.com/T3HaUgHdao — U.S. Forces Japan (@USForcesJapan) December 8, 2021

Известно, что японское население негативно воспринимает присутствие американского воинского контингента, военнослужащие которого нередко портят жизнь местным жителям даже на бытовом уровне. Более всего простых японцев возмущает практическая невозможность привлечь американских военных к уголовной ответственности в случае совершения ими преступлений в отношении местных жителей: в случае раскрытия каких-либо происшествий командование ВС Штатов в Японии обычно эвакуирует преступников на родину, что позволяет им избегать наказания.

Силы США в Японии

Всего в Японии в настоящее время размещено более 50 тысяч американских военных. Подразделения ВС США в основном дислоцированы на пяти крупных авиабазах (Мисава, Кадена, Йокота, Ацуги и Футенма) и трех военно-морских базах (Йокосука, Сасебо и Ивакуни). Всего американцы имеют в Японии порядка девяти десятков военных объектов.

Здесь базируются два истребительных полка ВВС (истребительные авиакрылья по американской терминологии), имеющих 48 истребителей F-16C/D на Мисаве и 36 тяжелых истребителей F-15C/D на Кадене. На авиабазе Ивакуни базируются две эскадрильи авиации Корпуса морской пехоты, вооруженные штурмовиками F-18С/D и новейшими штурмовиками F-35B. Кроме того, на Окинаве размещены подразделения 3-й дивизии морской пехоты — четверть всего состава морской пехоты США.

The USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71) and USS Nimitz (CVN 68) strike groups transit international waters in the Western Pacific with ships from the Japan Maritime Self-Defense Force, Nov. 12, as part of a three-carrier strike force exercise. @US7thFleet pic.twitter.com/Syr3kXgeXf — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) November 12, 2017

Военно-морская база Йокосука расположена в непосредственной близости от Токио. Здесь на постоянной основе базируется американское авианосное соединение, включающее в себя атомный ударный авианосец CVN-76 Ronald Reagan, Пятое палубное авиакрыло (самолеты во время стоянки авианосца базируются на аэродром Ацуги), несколько ракетных эсминцев из состава 15-й эскадры, а также сюда заходят и могут находиться длительное время атомные подводные лодки.

В сущности, США на территории Японии располагают внушительной военной силой, которая многих участников Индо-Тихоокеанского процесса заставляет учитывать свое внешнеполитическое поведение. Понятно, что для Вашингтона такая расстановка сил более чем приемлема, особенно если часть расходов несет «принимающая сторона». А вот самой Японии насколько нужно продолжать подобное «сотрудничество» по мере разрастания конфликта интересов между ведущими державами мира, привлекая потенциальные угрозы вплоть до ядерных ударов по местам базирования американских военных? Это вопрос, на который должен дать ответ японский народ, к мнению которого национальное правительство в целом иногда прислушивается. И это при том, что 1,79 млрд долларов (а в новом финансовом году больше) в условиях серьезного финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, могли пойти на более важные социальные цели.

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