Лукашенко поздравил лидеров стран СНГ с 30-летним юбилеем организации

Минск, 8 декабря. Содружество Независимых Государств отмечает свой 30-летний юбилей. С поздравлением лидеров стран-участниц выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что организация представляет из себя крупнейшее объединение на постсоветском пространстве. За три десятка в рамках него удалось создать уникальную диалоговую площадку, которая обеспечивает тесное взаимодействие между странами.

«За прошедшие годы организация проделала длительный и непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность», — добавил глава республики.

Лукашенко выразил уверенность в том, что СНГ продолжит процветать, а лидеры стран будут и дальше действовать вместе, находя адекватные ответы на вызовы и угрозы современности. Содружество при этом еще долгое время будет оставаться неотъемлемым фактором международной жизни.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило об увеличении объема торговли между странами СНГ. За шесть месяцев текущего года показатель достиг 26 процентов.