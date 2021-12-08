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Переговоры Путина и Байдена: о чем лидеры двух держав разговаривали два часа

Политика
Переговоры Путина и Байдена: о чем лидеры двух держав разговаривали два часа
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 декабря. Российский лидер Владимир Путин провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудили ряд важных вопросов в контексте международной политики.

Саммит прошел в онлайн-формате по закрытой линии. Переговоры длились более двух часов, за время которых Путин и Байден обменялись мнениями по важным вопросам.

Саммит в Женеве

Так, речь шла о реализации итогов прошедшего в июне этого года саммита в Женеве. Президенты в ходе переговоров отметили важность последовательного выполнения договоренностей, которых они достигли на высшем уровне. Оба лидера подчеркнули необходимость сохранения «духа Женевы» при рассмотрении проблем двух стран.

Вторая мировая война

Кроме того, Путин и Байден вспомнили о сотрудничестве государств в годы Второй мировой войны. Солдаты, которые пожертвовали собой во благо мира, не должны быть забыты. Поэтому сотрудничество Москвы и Вашингтона должно стать примером для выстраивания контактов и совместной работы в нынешних условиях.

Переговоры Путина и Байдена: о чем лидеры двух держав разговаривали два часа
www.kremlin.ru /

Внутриукраинский кризис

Одной из основных тем стала ситуация на Украине. Стороны отметили, что на данный момент прогресс в выполнении Минских соглашений практически полностью отсутствует. Однако этот вариант решения конфликта является безальтернативным. Российский лидер при этом выразил обеспокоенность действиями Киева, которые совершаются в отношении граждан Донбасса.

Джо Байден отметил, что его в свою очередь пугает «передвижение российских войск» возле украинских границ. Он заявил, если ситуация будет обостряться, то США введут санкционные меры против РФ.

Опасные маневры НАТО

Владимир Путин отметил, что нередко Вашингтон перекладывает ответственность на Москву. Ведь именно войска НАТО находятся возле украинских территорий и проводят опасные маневры вблизи границы с РФ. Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы получить надежные гарантии нераспространения Альянса на восток.

Переговоры Путина и Байдена: о чем лидеры двух держав разговаривали два часа
prnt scr Twitter / @WhiteHouse

Двусторонние отношения

Наконец, Путин и Байден обсудили двустороннюю проблематику. Российский лидер пришел к выводу, что отношения между странами по-прежнему находятся в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется в трудностях для работы дипломатов на территории обеих стран. Путин добавил, что ситуация начала усложняться несколько лет назад и первый шаг к этому сделал именно Вашингтон. Тогда США приняли решение ввести масштабные ограничения против российских дипломатов. На это Москве пришлось отвечать зеркально.

В целом диалог двух лидеров носил откровенный и деловой характер, рассказали представители Кремля. Лидеры двух держав намерены продолжать общение и необходимые контакты.

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