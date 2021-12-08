Американский военный обозреватель Иствуд проанализировал мощь огнеметных систем России

Вашингтон, 8 декабря. Тяжелые огнеметные системы Вооруженных сил России ОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» способны поражать цели, находящиеся в укрытии. О преимуществах этих установок написал статью обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

В своей публикации автор отметил, что обе системы используют боеприпасы с термобарическим составом. В результате атаки образуется горючее облако, которое может попадать в укрытия и там поражать противника. Нельзя забывать и о повышенной мобильность «Солнцепека» и «Буратино» из-за использования танкового шасси, сказал Иствуд.

По его словам, установки обладают системой управления огнем с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. При выходе на огневую позицию экипажу требуется не более 90 секунд для подготовки атаки.

Недавно появилась информация, что Минобороны России рассматривает возможность создания беспилотников-камикадзе для охраны морских границ страны. Речь идет об аппаратах КУБ-БЛА разработки ZALA Aero.