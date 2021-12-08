Отставной полковник Литовкин: ЧФ может без труда отправить корабли США на «корм рыбам»

Москва, 8 декабря. Силы Черноморского флота России могут в любой момент отправить корабли США на «корм рыбам». Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Таким мнением специалист поделился в свете проходящих в Черном море учений кораблей стран-участниц НАТО. Российские военные находятся в боевой готовности и могут эффективно отразить любую угрозу в случае перехода красных линий. Литовкин также предположил, что Соединенные Штаты своими маневрами ставят цель оказать моральную поддержку Украине и Грузии и продемонстрировать, что со временем эти страны смогут присоединиться к НАТО.

«Если они перейдут красные линии, Россия их отправит туда, куда положено — кормить рыб», — заявил Литовкин.

Недавно стало известно, что эскадра кораблей Черноморского флота России будет участвовать в военно-морских маневрах с Египтом. Для проведения учений в Средиземное море выдвинулись фрегат проекта 11356Р «Адмирал Григорович», патрульный корвет «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-742. Российские и египетские военнослужащие будут отрабатывать задачи по отражению атак морских целей, организации ПВО и досмотру подозрительных кораблей.