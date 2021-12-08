Адвокат Бенхин показал последнее видео с Марком Рудинштейном

Москва, 8 декабря. Звездный адвокат Александр Бенхин показал видео с продюсером Марком Рудинштейном, ушедшим из жизни 5 декабря. Ролик был сделан незадолго до смерти артиста.

Уже несколько дней поклонники выражают свои соболезнования родным и близким Рудинштейна и публикуют кадры с именитым продюсером. Показать последнее видео с кинематографистом решил и Бенхин. В ролике Рудинштейн спокойно слушает своих коллег, среди которых можно увидеть вдову актера Николая Караченцова Людмилу Поргину.

«Вчера случайно нашел видео из своих сторис, снятых пару месяцев назад. В кадр там попал Марк Григорьевич Рудинштейн. К сожалению, позавчера его не стало. Человек он был очень интересный, креативный и нестандартный. Судьба у него тоже была нелегкая, но он очень достойно проходил все испытания», — написал юрист на своей странице в Instagram.

Он выразил сожаление, что такие люди, как Рудинштейн, так рано уходят из жизни. Он добавил: «Да будет благословенна память о нем».

Незадолго до смерти создатель «Кинотавра» попал в больницу. Его поразил инсульт. Через некоторое время медики ввели знаменитого продюсера в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Марк Рудинштейн умер, не приходя в сознание. Прощание со знаменитым продюсером состоится 8 декабря. После траурной церемонии пройдет кремация.