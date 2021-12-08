Обгоревшее тело нашли на месте пожара в расселенном доме в Уфе

Уфа, 8 декабря. Серьезный пожар вспыхнул в двухэтажном доме по улице Ленина в Уфе. При разборе сгоревших завалов спасатели обнаружили труп человека, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Сигнал о пожаре в доме на ул. Ленина, 67/1 поступил диспетчеру в 02:51. На место ЧП оперативно выехали спасатели и представители иных служб экстренного реагирования.

Пожару был объявлен повышенный ранг опасности. В ликвидации возгорания задействовали 38 сотрудников министерства и 11 единиц спецтехники.

«На месте работает дознаватель МЧС России. При разборе пожара спасатели обнаружили тело человека. Личность и пол устанавливаются», — следует и сообщения республиканского главка МЧС.

Недавно в одной из уфимских школ загорелся спортивный зал. В результате происшествия всех учеников и работников учебного заведения экстренно эвакуировали.