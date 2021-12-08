Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 09:03
08:54
Политика
Лукашенко поздравил лидеров стран СНГ с 30-летним юбилеем организации
08:53
Политика
Переговоры Путина и Байдена: о чем лидеры двух держав разговаривали два часа
08:49
Армия
Американский военный обозреватель Иствуд проанализировал мощь огнеметных систем России
08:38
Армия
Отставной полковник Литовкин: ЧФ может без труда отправить корабли США на «корм рыбам»
08:37
Шоу-бизнес
Адвокат Бенхин показал последнее видео с Марком Рудинштейном
08:35
Происшествия
Обгоревшее тело нашли на месте пожара в расселенном доме в Уфе
08:32
Общество
WP: более тысячи семей военных США заболели из-за грязной воды на базе Перл-Харбор
08:30
Армия
Экс-глава СБУ Смешко посетовал на отсутствие у Украины систем ПВО
08:25
Общество
CDC перечислил тревожные симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон»
08:24
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в деревне Притыка Пермского Края
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Обгоревшее тело нашли на месте пожара в расселенном доме в Уфе

Происшествия
Обгоревшее тело нашли на месте пожара в расселенном доме в Уфе
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Уфа, 8 декабря. Серьезный пожар вспыхнул в двухэтажном доме по улице Ленина в Уфе. При разборе сгоревших завалов спасатели обнаружили труп человека, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Сигнал о пожаре в доме на ул. Ленина, 67/1 поступил диспетчеру в 02:51. На место ЧП оперативно выехали спасатели и представители иных служб экстренного реагирования.

Пожару был объявлен повышенный ранг опасности. В ликвидации возгорания задействовали 38 сотрудников министерства и 11 единиц спецтехники.

«На месте работает дознаватель МЧС России. При разборе пожара спасатели обнаружили тело человека. Личность и пол устанавливаются», — следует и сообщения республиканского главка МЧС.

Недавно в одной из уфимских школ загорелся спортивный зал. В результате происшествия всех учеников и работников учебного заведения экстренно эвакуировали.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Обгоревшее тело нашли на месте пожара в расселенном доме в Уфе
пожар мчс уфа
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать