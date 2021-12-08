WP: более тысячи семей военных США заболели из-за грязной воды на базе Перл-Харбор

Гонолулу, 8 декабря. Семьи американских военных с базы Перл-Харбор начали жаловаться на загрязненную нефтью воду. К источнику было подсоединено порядка 2,7 тысячи домов в десяти населенных пунктах, передает Washington Post.

О заболеваниях, вызванных загрязненной водой, сообщили более тысячи семей. Многие вернулись с базы домой, опасаясь долгосрочных последствий для здоровья. Издание отметило, что военные были вынуждены доставлять своим семьям чистое белье, так как стирать в маслянистой воде не представлялось возможным. Умываться людям приходилось из бутылок, которые им раздавали.

«Одна из супругов летчика рассказала, что ее ребенка рвало в течение нескольких дней, а собаку пришлось усыпить», — пишет WP.

Жалобы местным властям поступали неоднократно, однако все просьбы игнорировались. Лишь недавно руководство подтвердило наличие проблемы. В скором времени ее пообещали устранить.

Недавно издание Washington Post провело исследование, связанное с инфраструктурным планом президента США Джо Байдена. По мнению специалистов, его реализация приведет к усилению разрыва между бедными и богатыми слоями населения.