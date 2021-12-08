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Экс-глава СБУ Смешко посетовал на отсутствие у Украины систем ПВО

Армия
Экс-глава СБУ Смешко посетовал на отсутствие у Украины систем ПВО
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 8 декабря. Украинская армия нуждается в системах противоракетной и противовоздушной (ПВО) обороны, однако США их не дают. На это пожаловался бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.

США не обеспечивают своих украинских союзников необходимыми ей системами вооружения, считает Смешко. Он добавил, что страна при этом обладает хорошей сухопутной армией, насчитывающей около 300–400 тысяч резервистов.

«Нам нужно, в первую очередь сейчас, оружие противоракетное и противовоздушное, но нам его не дают. Мы имеем хорошую сухопутную армию, около 300–400 тысяч резервистов», — посетовал он в эфире телеканала «Украина–24».

Американский президент Джо Байден в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, прошедших 7 декабря, заявил о планах США и дальше поддерживать Украину. Прежде всего Вашингтон планирует оказывать Киеву оборонную помощь.

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украина про вооружение пво
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