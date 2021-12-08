CDC перечислил тревожные симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон»

Вашингтон, 8 декабря. Появление ряда симптомов требует незамедлительного обращения к врачу. Любой из этих признаков может свидетельствовать о заражении новым омикрон-штаммом коронавируса.

Омикрон-штамм коронавируса появился недавно и еще плохо изучен врачами. Однако специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) составили список симптомов, которые могут указывать на инфицирование этим видом SARS-CoV-2. Одна из особенностей «Омикрона» заключается в быстром распространении, что требует повышенного внимания людей к своему здоровью.

В число таких признаков вошли затрудненное дыхание, продолжительная боль или давление в груди, спутанность сознания, дезориентация и повышенная утомляемость. Туда же включены бледный или синюшный цвет кожи, губ и ногтей.

Британские врачи ранее обнаружили странный симптом заражения омикрон-штаммом среди детей. Около 15 процентов маленьких пациентов сталкиваются с появлением «необычной сыпи», которая проявляется вместе с усталостью, головной болью и потерей аппетита.