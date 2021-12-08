Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 09:03
08:54
Политика
Лукашенко поздравил лидеров стран СНГ с 30-летним юбилеем организации
08:53
Политика
Переговоры Путина и Байдена: о чем лидеры двух держав разговаривали два часа
08:49
Армия
Американский военный обозреватель Иствуд проанализировал мощь огнеметных систем России
08:38
Армия
Отставной полковник Литовкин: ЧФ может без труда отправить корабли США на «корм рыбам»
08:37
Шоу-бизнес
Адвокат Бенхин показал последнее видео с Марком Рудинштейном
08:35
Происшествия
Обгоревшее тело нашли на месте пожара в расселенном доме в Уфе
08:32
Общество
WP: более тысячи семей военных США заболели из-за грязной воды на базе Перл-Харбор
08:30
Армия
Экс-глава СБУ Смешко посетовал на отсутствие у Украины систем ПВО
08:25
Общество
CDC перечислил тревожные симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон»
08:24
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в деревне Притыка Пермского Края
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

CDC перечислил тревожные симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон»

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 08:25
Общество
CDC перечислил тревожные симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон»
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Вашингтон, 8 декабря. Появление ряда симптомов требует незамедлительного обращения к врачу. Любой из этих признаков может свидетельствовать о заражении новым омикрон-штаммом коронавируса.

Омикрон-штамм коронавируса появился недавно и еще плохо изучен врачами. Однако специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) составили список симптомов, которые могут указывать на инфицирование этим видом SARS-CoV-2. Одна из особенностей «Омикрона» заключается в быстром распространении, что требует повышенного внимания людей к своему здоровью.

В число таких признаков вошли затрудненное дыхание, продолжительная боль или давление в груди, спутанность сознания, дезориентация и повышенная утомляемость. Туда же включены бледный или синюшный цвет кожи, губ и ногтей.

Британские врачи ранее обнаружили странный симптом заражения омикрон-штаммом среди детей. Около 15 процентов маленьких пациентов сталкиваются с появлением «необычной сыпи», которая проявляется вместе с усталостью, головной болью и потерей аппетита.

Вернуться назад
Все новости / Общество / CDC перечислил тревожные симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон»
коронавирус COVID-19 омикрон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать