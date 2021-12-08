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Худрук «Модерна» Грымов: люди старше 55 лет стали реже посещать театры из-за пандемии

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 08:10
Общество
Худрук «Модерна» Грымов: люди старше 55 лет стали реже посещать театры из-за пандемии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 8 декабря. Концертный и театральный бизнес пострадал на фоне введенных ограничений из-за пандемии. Как изменилась аудитория культурных учреждений, рассказал художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов.

Многие регионы страны вводят ограничительные меры для борьбы с пандемией. Среди самых распространенных: сокращение допустимого числа зрителей в зале и проверка QR-кодов на входе в театры. Людям старшего возраста рекомендуют лишний раз не выходить из домов, пишет Общественная Служба Новостей.

«С приходом пандемии изменилась аудитория театров. Людей в возрасте 55 плюс стало гораздо меньше. Что касается закона о QR-кодах – у нас выхода другого нет. Так происходит во всем мире. Когда появились QR-коды я почувствовал по кассе, насколько приросли продажи. Идут глубокие продажи, то есть у нас до конца января уже раскуплены билеты», — отметил постановщик Грымов.

Просмотр постановок онлайн не сможет заменить тех эмоций, которые человек получит, сидя в зале. Сам художественный руководитель «Модерна» отказывается вести трансляции, пока не будет налажена техническая составляющая съемочного процесса.

Независимый профсоюз актеров ранее оценил помощь государства театрам во время пандемии. Из-за коронавируса сильно пострадали частные учреждения, деятельность которых зависит от продаж билетов. В связи с этим Минкультуры РФ направило им свою поддержку.

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аудитория пандемия театр модерн
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