Худрук «Модерна» Грымов: люди старше 55 лет стали реже посещать театры из-за пандемии

Москва, 8 декабря. Концертный и театральный бизнес пострадал на фоне введенных ограничений из-за пандемии. Как изменилась аудитория культурных учреждений, рассказал художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов.

Многие регионы страны вводят ограничительные меры для борьбы с пандемией. Среди самых распространенных: сокращение допустимого числа зрителей в зале и проверка QR-кодов на входе в театры. Людям старшего возраста рекомендуют лишний раз не выходить из домов, пишет Общественная Служба Новостей.

«С приходом пандемии изменилась аудитория театров. Людей в возрасте 55 плюс стало гораздо меньше. Что касается закона о QR-кодах – у нас выхода другого нет. Так происходит во всем мире. Когда появились QR-коды я почувствовал по кассе, насколько приросли продажи. Идут глубокие продажи, то есть у нас до конца января уже раскуплены билеты», — отметил постановщик Грымов.

Просмотр постановок онлайн не сможет заменить тех эмоций, которые человек получит, сидя в зале. Сам художественный руководитель «Модерна» отказывается вести трансляции, пока не будет налажена техническая составляющая съемочного процесса.

Независимый профсоюз актеров ранее оценил помощь государства театрам во время пандемии. Из-за коронавируса сильно пострадали частные учреждения, деятельность которых зависит от продаж билетов. В связи с этим Минкультуры РФ направило им свою поддержку.