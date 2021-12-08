Пожар в доме под Йошкар-Олой унес жизни двух человек

Йошкар-Ола, 8 декабря. Возгорание произошло в четырехквартирном доме в поселке Мари-турек Республики Марий Эл. В результате пожара погибли два человека.

Согласно информации источника в экстренных службах, огонь распространился на площади два квадратных метра. Прибывшие на место происшествия спасатели и представители правоохранительных органов выясняют причины случившегося. Информация о пострадавших не поступала, пишет РЕН ТВ.

Еще одно возгорание произошло в квартире на востоке Москвы. В результате пожара погиб человек, еще один получил травмы. Огонь распространился в помещении, расположенном на восьмом этаже дома. Пламя удалось потушить. Причины случившегося уточняются.